Двое детей погибли на пожаре в деревне в Псковской области

16 декабря в деревне Гавры Красногородского района Псковской области произошло возгорание в жилом доме. На пожаре погибли двое детей — 3-летний мальчик и 4-летняя девочка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Причиной пожара стал так называемый перекал печи, то есть печка так накалилась, что из-за соприкосновения с ней могли загореться любые материалы, способные гореть. Как стало известно позднее, мать погибших детей затопила печь, а сама пошла на почту, после чего зашла к соседке.

Всего в этой семье воспитывались четверо детей, еще двое находятся в интернате.