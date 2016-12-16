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Двое детей погибли на пожаре в деревне в Псковской области

Их мать ушла на почту, а потом зашла к соседке

16 декабря в деревне Гавры Красногородского района Псковской области произошло возгорание в жилом доме. На пожаре погибли двое детей — 3-летний мальчик и 4-летняя девочка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Причиной пожара стал так называемый перекал печи, то есть печка так накалилась, что из-за соприкосновения с ней могли загореться любые материалы, способные гореть. Как стало известно позднее, мать погибших детей затопила печь, а сама пошла на почту, после чего зашла к соседке.

Всего в этой семье воспитывались четверо детей, еще двое находятся в интернате.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Двое детей погибли на пожаре в деревне в Псковской области

Их мать ушла на почту, а потом зашла к соседке

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