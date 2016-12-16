На карантин по ОРВИ и гриппу в Липецке закрыли 114 классов в 24 школах. В пятницу еще 10 классов в 7 школах заявили о приостановке занятий.

Как сообщает GOROD48, в городских школах перед началом занятий организуют осмотр учащихся для выявления больных детей.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, с 5 по 11 декабря в Липецкой области зарегистрировано более 6,2 тыс. случаев ОРВИ и 26 подтвержденных случаев гриппа. За эту же неделю было зарегистрировано более 180 случаев пневмонии. Среди заболевших 57,3% составляют взрослые.



Кроме Липецка, на карантин закрыли отдельные классы в образовательных учреждениях города Ельца, а также Усманского, Хлевенского и Чаплыгинского районов.

