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На карантин по ОРВИ и гриппу в Липецке закрыли 114 классов в 24 школах

За неделю в регионе выявлено более 6,3 тыс. случаев ОРВИ

На карантин по ОРВИ и гриппу в Липецке закрыли 114 классов в 24 школах. В пятницу еще 10 классов в 7 школах заявили о приостановке занятий.

Как сообщает GOROD48, в городских школах перед началом занятий организуют осмотр учащихся для выявления больных детей.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, с 5 по 11 декабря в Липецкой области зарегистрировано более 6,2 тыс. случаев ОРВИ и 26 подтвержденных случаев гриппа. За эту же неделю было зарегистрировано более 180 случаев пневмонии. Среди заболевших 57,3% составляют взрослые.

Кроме Липецка, на карантин закрыли отдельные классы в образовательных учреждениях города Ельца, а также Усманского, Хлевенского и Чаплыгинского районов.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

На карантин по ОРВИ и гриппу в Липецке закрыли 114 классов в 24 школах

За неделю в регионе выявлено более 6,3 тыс. случаев ОРВИ

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