Ученые подсчитали объем воды во всех озерах Земли

Во всех озерах Земли содержится такое количество воды, которое могло бы покрыть планету слоем в 1,5 м. Это подсчитали канадские ученые, которые впервые смогли измерить объем воды во всех озерах планеты.

Выяснилось, что все пресные водоемы содержат более 180 куб. км воды. При этом 85% воды содержится в 10 крупнейших озерах. 6% объема озерной воды приходится на Канаду, где насчитывается 900 тыс. мелких и крупных озер, которые образовались после таяния ледников.

Для подсчетов ученые использовали спутниковые карты и данные дистанционного зондирования Земли. Заодно они измерили протяженность береговой линии всех земных озер. Она составляет 7 млн км — примерно в 10 раз больше, чем расстояние между Землей и Луной.

Руководитель исследования Бернард Ленер отметил, что на данный момент науке больше известно о поверхностях Луны или Марса, чем о водной поверхности Земли, сообщает «Федеральное агентство новостей».