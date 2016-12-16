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Задолженность по зарплате в России выросла на 1,6%

По данным на 1 ноября, она составила 3,85 млрд рублей

Росстат подсчитал суммарную задолженность по заработной плане в России. Оказалось, что на 1 декабря она выросла на 1,6%, то есть на 60 млн рублей по сравнению с данными на 1 ноября и составила 3,85 млрд рублей. Об этом сообщает Росстат.

Самая большая задолженность по выплатам зарплаты зафиксирована в обрабатывающих производствах — 48%. На втором месте оказалась сфера строительства — 28%. На третьем месте — сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки — 6%. Четвертое место досталось сфере транспорта и добычи полезных ископаемых — 5%.

По данным на 1 декабря, 71 тыс. человек (менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности) не получила зарплату вовремя. Из них 42% — сотрудники обрабатывающих производств, 28% — строительства, 9% — сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок, 5% — производства и распределения электроэнергии, газа и воды, 4% — деятельности в области научных исследований и разработок, 3% — добычи полезных ископаемых, сообщает агентство «Прайм».

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Задолженность по зарплате в России выросла на 1,6%

По данным на 1 ноября, она составила 3,85 млрд рублей

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