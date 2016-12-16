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Пятница,
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Исполнителем теракта в Дамаске мог быть ребенок

По данным представителя полиции, в результате взрыва никто не погиб, но есть тяжелораненые

Теракт, произошедший в районе Мидан в Дамаске, исполнил ребенок с заминированным поясом.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в полиции сирийской столицы.

«Смертником в теракте в Мидане был ребенок, на котором был надет пояс со взрывчаткой. По предварительным данным, погибших нет, но есть тяжелораненые», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что взрывное устройство привела в действие смертница.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Исполнителем теракта в Дамаске мог быть ребенок

По данным представителя полиции, в результате взрыва никто не погиб, но есть тяжелораненые

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