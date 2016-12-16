Исполнителем теракта в Дамаске мог быть ребенок

Теракт, произошедший в районе Мидан в Дамаске, исполнил ребенок с заминированным поясом.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в полиции сирийской столицы.

«Смертником в теракте в Мидане был ребенок, на котором был надет пояс со взрывчаткой. По предварительным данным, погибших нет, но есть тяжелораненые», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что взрывное устройство привела в действие смертница.