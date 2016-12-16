Рафинья продлил контракт с «Баварией»

Рафинья продлил контракт с мюнхенским клубом «Бавария» до 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Руководство клуба решило воспользоваться пунктом в контракте игрока, позволяющим продлить соглашение до лета 2018 года.

Сам Рафинья рад такому положению дел и говорит о шести годах, проведенных в мюнхенском клубе, как о самом прекрасном времени. Он отмечает, что «один из самых лучших клубов в мире» для него стал второй семьей, сообщает «Спорт-Экспресс».

#Rafinha: "I have been here almost six years now. #FCBayern is like a second family to me & one of the best clubs in the world!" #MiaSanMia pic.twitter.com/aUDzkEb2Ua — FC Bayern English (@FCBayernEN) 16 декабря 2016 г.

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