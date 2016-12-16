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Рафинья продлил контракт с «Баварией»

Защитник останется в мюнхенском клубе до 2018 года

Рафинья продлил контракт с мюнхенским клубом «Бавария» до 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Руководство клуба решило воспользоваться пунктом в контракте игрока, позволяющим продлить соглашение до лета 2018 года.

Сам Рафинья рад такому положению дел и говорит о шести годах, проведенных в мюнхенском клубе, как о самом прекрасном времени. Он отмечает, что  «один из самых лучших клубов в мире» для него стал второй семьей, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Рафинья продлил контракт с «Баварией»

Защитник останется в мюнхенском клубе до 2018 года

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