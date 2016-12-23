Знак улыбки

Во время одной из наших прогулок по Москве со знаменитым режиссером Оливером Стоуном он заметил: «Я не был в вашей столице уже много лет. За это время город сильно изменился, стал очень красивым и современным. Одно мне только не нравится — ваши люди почти никогда не улыбаются».

Кому-то это замечание покажется несущественным. Не улыбаются — как будто других проблем у нас нет! На самом деле, Оливер Стоун, как чуткий художник, уловил очень непривлекательные черты нашей общественной жизни: звериную серьезность, неготовность к открытому и доброжелательному диалогу, огрубление нравов и взаимное ожесточение между гражданами.

Это огрубление и ожесточение проявляются буквально во всем: от неистово орущих на своих чад разъяренных мамаш и густой матерной брани в молодежных компаниях до «страшной мести» бывшим супругам или возлюбленным с использованием всех видов холодного и огнестрельного оружия.

Если мы зайдем на некоторые интернет-ресурсы, которые считаются либеральными и интеллектуальными, то обнаружим там такой накал ненависти и обилие взаимных оскорблений, что кажется, если бы эти «пользователи» встретились в реальном пространстве, смертоубийства было бы не избежать.

В давние времена, как мне помнится, детей учили еще в школе, что спорить нужно с позицией, а не с человеком, что «переходить на личности» — дурной тон. У нас же в последнее время некоторые телевизионные ток-шоу кончаются рукоприкладством или близки к этому. «Полемист», пускающий в ход кулаки, напоминает футболиста, играющего руками. В его распоряжении имеется «великий, могучий, правдивый и свободный» русский язык, который позволяет устроить оппоненту изящную «словесную порку», не прибегая при этом ни к крику, ни к оскорблениям, ни тем более к кулакам. А если он этим языком не владеет, к чему тогда вообще участвовать в общественно-политических дискуссиях? Пусть лучше сражается в боях без правил.

Давно замечено: чем реже человек задумывается «о природе вещей», тем непоколебимее он в своей убежденности в собственной правоте. Но тем более склонен «звать городового», чтобы «повязать» своих оппонентов и отправить их в околоток. В нашем обществе появляется все больше странных субъектов, объединяющих в себе сразу двух чеховских персонажей — человека в футляре Беликова и унтер-офицера Пришибеева. Все им кажется подозрительным, они готовы оскорбляться по любому поводу, усматривать «крамолу» в ускользающих от их понимания выставках и театральных постановках. Они требуют прокурорского реагирования в отношении еще не снятых фильмов, выявляют «составы преступления» в тех или иных записях или изображениях в соцсетях и всегда готовы, по выражению еще одного литературного героя, «хватать и не пущать».

К сожалению, правоохранительные органы в отдельных случаях идут им навстречу и возбуждают уголовные дела за действия, возможно, формально и подпадающие под те или иные статьи Уголовного кодекса. Но они не наносят никому никакого ущерба и не представляют общественной опасности. Между тем многие конфликты можно улаживать в рамках гражданского общества, не прибегая к карающему мечу правосудия. В разумно устроенном государстве моральное осуждение порой страшнее самого сурового наказания.

У нас вошло в моду издеваться над словами «терпимость» и «толерантность», вспоминая при этом то о домах терпимости, то об отсутствии иммунитета в организме. Между тем без этих качеств мирное сосуществование граждан невозможно. И, наверное, настало время подумать о том, как начать снижать градус нетерпимости в нашем обществе.

Недавно на одном международном мероприятии, посвященном проблемам дорожного движения, мне вспомнилось, что во многих странах есть забавные неформальные дорожные знаки, которые снимают напряжение и улучшают настроение водителей. Также можно использовать смайлики или юмористические картинки, отражающие те или иные дорожные коллизии. Вроде бы мелочь, но ведь именно на дорогах взаимное озлобление наших граждан проявляется в совершенно иррациональных действиях, ведущих к ДТП, в которых ежегодно погибают тысячи людей.

Конечно, это только одно из предложений, и наверняка не самое существенное. Но пусть каждый задумается о том, как сделать так, чтобы изречение homo homini lupus est утратило наконец свою актуальность для нашей страны. На мой взгляд, мысль законодателей должна быть направлена не на введение новых запретов, а на освобождение человеческой личности от ненужных ограничений, чтобы эта личность могла в полной мере реализовать заложенный в ней природой потенциал. Без этого нам будет трудно вписаться в четвертую технологическую революцию и удивить мир какими-то творческими свершениями.

Не будем забывать, что большая часть ХХ века была для России эпохой взаимной ненависти и борьбы не на жизнь, а на смерть. Эту эпоху, как не раз бывало в истории, должна сменить эра милосердия, терпимости и готовности к конструктивному взаимодействию. Конечно, само по себе это не произойдет, и нам придется приложить к этому незаурядные усилия. Однако, как говорится, игра стоит свеч.

Давайте попробуем!

Автор — адвокат, профессор, доктор юридических наук, член Общественной палаты РФ