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Экс-судья Тамбовской области обвиняется в получении крупной взятки

По данному факту возбуждено уголовное дело

Экс-судья Арбитражного суда Тамбовской области обвиняется в получении крупной взятки. В настоящее время по данному факту возбуждено дело, ведется следствие.

По данным следствия, 1 марта 2016 года подозреваемый восстановил срок для предъявления исполнительного листа о взыскании с одной строительной фирмы в пользу другой около 8 млн рублей.

Через две недели судья представителю организации-должника предложил содействие в отсрочке взыскания за вознаграждение в размере 200 тыс. рублей. Получив согласие, уже на следующий день он вынес соответствующее определение, передает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Через неделю судья сообщил, что заодно вынес и решение об отказе в обеспечении иска взыскателя. При этом «дополнительные услуги» он оценил еще в 100 тыс. рублей.

При передаче денег его задержали сотрудники УФСБ России по Тамбовской области. В мае 2016 года полномочия судьи были прекращены.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Экс-судья Тамбовской области обвиняется в получении крупной взятки

По данному факту возбуждено уголовное дело

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