Ледовая переправа через Волгу открылась в Татарстане

Ледовая переправа Зеленодольск — Нижние Вязовые открылась Татарстане. Теперь на правый берег Волги можно добираться не по окружной, а по ледовой дороге, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Путь по ледовой переправе в Нижние Вязовые сократится на 75 км и поможет сэкономить водителям полтора часа времени. В настоящий момент толщина льда на реке достигает от 25 до 30 см, что допускает движение транспорта массой 2,5 т.

Первой в Татарстане была открыта ледовая переправа через Каму — от села Соколка до населенного пункта Новозакамский Мамадышского района. Ее длина составляет 1100 метров. Она также позволяет сократить путь по трассе М-7 от Мамадышского до Нижнекамского района до 120 км.

При движении по льду скорость не должна превышать 15 км в час, необходимо соблюдать дистанцию от 50 до 100 м. Согласно правилам безопасности, также следует высадить пассажиров, отстегнуть ремни безопасности и держать приоткрытой двери автомобиля, сообщает ProKazan.ru.