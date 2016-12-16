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Впервые американский заключенный отказался от помилования Обамы

Возможно, он не захотел участвовать в принудительной программе реабилитации наркозависимых

В США один из осужденных за незаконное распространение наркотиков, помилованных президентом Бараком Обамой, отказался от милости главы государства.

Как пишет газета USA Today, причиной отказа могло стать нежелание Арнольда Джонсона проходить принудительный курс реабилитации наркозависимых, который является обязательным условием помилования.

Эта программа предполагает изоляцию от общества на девять месяцев. В течение этого времени пациент проходит интенсивный курс терапии. Издание отмечает, что если бы помилованный Джонсон согласился пройти этот курс, то он мог бы выйти на свободу уже через два года, сократив свой срок на четыре года.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Впервые американский заключенный отказался от помилования Обамы

Возможно, он не захотел участвовать в принудительной программе реабилитации наркозависимых

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