СМИ: «Зенит» вслед за ЦСКА заинтересовался нападающим «Тосно» Марковым

22-летний нападающий «Тосно» Евгений Марков попал в сферу интересов своего питерского «Зенита», воспитанником которого он является.

Напомним, ранее стало известно, что ПФК ЦСКА намерен подписать футболиста и расторгнуть соглашение с 26-летним ивуарийским нападающим Ласиной Траоре.



Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник, в настоящее время Марков находится на отдыхе в ОАЭ и еще не определился с тем, где хочет продолжить карьеру.

По словам источника, помимо ЦСКА и «Зенита» его кандидатурой интересуется еще пара российских клубов, а также ряд европейских. Помимо этого, форвард может продлить контракт с «Тосно».

Он также отметил, что если в случае с армейским клубом речь идет о просмотре, то «Зенит» заинтересован в футболисте как в игроке основного состава. В будущем он изучит возможные варианты продолжения карьеры.

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