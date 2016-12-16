Володин создаст рабочую группу для контроля качества законопроектов

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин потребовал сформировать рабочую группу, которая займется подготовкой требований к вносимым на рассмотрение законопроектам.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников.

По мнению Володина, эта инициатива позволит отсеять юридически слабо подготовленные законопроекты, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Как рассказал Мельников, речь также идет и о доработке давно лежащего в думском портфеле законопроекта «О порядке принятия федеральных конституционных законов и федеральных законов».