Самое большое колесо обозрения в Челябинске готово к запуску

Строители закончили осуществлять монтаж самого большого колеса обозрения в Челябинске. Для полного завершения осталось провести иллюминацию и оформить необходимые документы. Аттракцион начнет работать к концу декабря.

Новое колесо обозрения возвышается над набережной реки Миасс на 73 м и открывает вид на панораму всего города. Крытые кабины аттракциона оснащены климат-контролем, поэтому в них будет комфортно в любую погоду, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

Идею постройки нового колеса обозрения в Челябинске одобрили в мае этого года на публичных слушаниях. Объем инвестиций в создание аттракциона превысил 100 млн рублей.