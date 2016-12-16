ЦБ РФ не исключает ускорения роста российской экономики в 2017 году

Темп роста российской экономики в 2017 году превысит 1%, а в 2018–2019 годах ускорится до 2–2,5% в случае постепенного повышения цены на нефть Urals (российская марка экспортной нефтяной смеси) до $55 за баррель.

Такие данные приводятся в докладе о денежно-кредитной политике (ДКП) Банка России.



В прогнозе также предупреждается, что увеличение темпов роста экономики РФ будет временным, связанным с повышением цен на нефть и восстановительным характером экономических процессов. В дальнейшем они будут ограничиваться структурными факторами и стабилизируются на уровне около 1,5%.



В связи с возможным повышением цены на черное золото регулятор допустил, что пополнение Резервного фонда может начаться в 2019 году.

Банк России также ухудшил прогноз дефицита федерального бюджета по итогам 2016 года по отношению к предыдущему докладу ЦБ на 0,1% ВВП. По свежему прогнозу он составит 3,7% ВВП (более 3 трлн рублей).

Согласно рисковому сценарию, сокращение ВВП РФ в 2017–2018 годах составит не более чем на 1,5% в год и рост цен по итогам 2018 года на 4–4,5%.

В ЦБ предупредили, что для ограничения инфляционных рисков регулятор будет проводить более жесткую денежно-кредитную политику, чем в базовом сценарии.

