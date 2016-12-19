Россия накормит себя и остальных

Высшая школа экономики по заказу Минсельхоза подготовила проект прогноза научно-технологического развития АПК до 2030 года. Приоритеты развития обозначены в двух вариантах в зависимости от того, сконцентрируемся ли мы на внутреннем рынке или будем наращивать экспортный потенциал. В первом случае российскому АПК необходимо прибавлять по 1,5% в год, во втором — по 3,5%.

Документ (имеется в распоряжении «Известий») обсуждался на правительственной комиссии по вопросам АПК и устойчивого развития сельских территорий 13 декабря. Проект прогноза был подготовлен при участии нескольких сотен специалистов-практиков и ученых. Анализируя сложившуюся в российском АПК ситуацию, авторы констатируют, что АПК играет значительную роль в экономике России — на его долю приходится до 6% объема ВВП страны и 9,5% численности занятых.



Объем продукции сельского хозяйства в 2015 году достиг 5 трлн рублей. При этом экспорт продовольственных товаров и сельхозсырья составил в 2014 году $19 млрд, в 2015 году — $16,2 млрд. Каждый рубль, вложенный в АПК, дает возврат в смежных отраслях в диапазоне до 4–5 рублей. Рост производства сельского хозяйства в России (на 40% с 2005 по 2015 год) сопоставим с показателями таких стран, как Бразилия и Индия.

— Даже в условиях экономической стагнации в 2016 году этот сектор демонстрирует темпы прироста производства до 2–3%, — говорится в прогнозе.

Как следствие, доля убыточных организаций в сельском хозяйстве сократилась с 41,7% в 2005 году до 12,4% в 2015 году, что ниже средней по экономике (33%). Рентабельность сельхозорганизаций с учетом госсубсидий составила 22,3% в 2015 году, без учета субсидий — 10,9%. По валовым объемам производства сельхозпродукции российский АПК является одним из крупнейших в мире.

Между тем, несмотря на значительные ресурсы (климатические, почвенные, водные), не всё складывается гладко. Так, за 10 лет (с 2005 по 2015 год) площадь сельхозземель сократилась на 4%. Россия значительно отстает по уровню химизации сельского хозяйства от развитых и крупнейших развивающихся стран. Не решена проблема нехватки инвестиций в аграрном секторе. Объем инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве за 10 лет вырос в реальном выражении в 1,2 раза, достигнув 515,5 млрд рублей. Однако это составляет лишь 3,5% общего объема инвестиций в основной капитал, что ниже доли сельхозсектора в экономике. В январе–июне 2016 года объем инвестиций в отрасль составил 237 млрд рублей, что на 8,4% меньше аналогичного периода прошлого года.

В документе отмечается, что ключевые требования к направлениям развития АПК страны определены в послании президента России Федеральному собранию прошлого года: поставлена задача к 2020 году полностью обеспечить внутренний рынок отечественным конкурентоспособным продовольствием, а в долгосрочной перспективе — достигнуть более амбициозной цели — стать крупнейшим мировым поставщиком здоровых, экологически чистых, качественных продуктов питания.



В зависимости от того, по какому из этих вариантов будет развиваться отечественный АПК, Высшая школа экономики представляет два сценария — локальный рост и глобальный прорыв. Первый предполагает насыщение внутреннего рынка конкурентоспособными отечественными продуктами, второй подразумевает Россию мировым поставщиком продуктов питания высокой глубины переработки. Если Россия пойдет по первому сценарию, отечественному АПК потребуется расти на 1,5% в год, по второму — 3–4% в год.

Основными драйверами научно-технологического развития АПК России в сценарии «локальный рост» будут постепенное оживление экономики, импортозамещение и дальнейшее развитие традиционных экспортных ниш. Основным условием реализации сценария «глобальный прорыв» будет ускорение роста российской экономики в среднесрочной перспективе на 1–2 процентных пункта за счет увеличения государственных инвестиционных расходов.



В итоге при развитии по локальному варианту к 2030 году объем продукции зернового хозяйства в денежном выражении будет составлять 18% общего объема производства сельхозпродукции. Значительно вырастет доля свиноводства и птицеводства. При этом медленный спад производства в скотоводстве будет продолжаться: так, доля молочной отрасли в АПК снизится с 12,6 до 9,6% в результате постепенного вытеснения натурального молока различными заменителями.



При реализации глобального сценария доля зерновых сохранится на уровне 2015 года, но при этом будет наблюдаться серьезный рост в сфере животноводства за счет внедрения принципиально новых технологий. Так, объем производства свинины может составить в 2030 году 17,6%, а мяса птицы — 18,5% общего объема сельхозпродукции.

Если для достижения результатов по локальному сценарию планируется развивать достаточно традиционные направления, то глобальный вариант предполагает развитие и достаточно экзотических направлений вплоть до выращивания ягод и фруктов в роботизированных комплексах или производства наноцеллюлозы.

Президент национального союза производителей плодов и овощей Сергей Королев называет документ ВШЭ в целом «правильным».



По его мнению, главным приоритетом в дальнейшем развитии АПК должна стать селекционно-генетическая работа.

— Сегодня мы пока еще сидим на игле по отдельным позициям. Например, по инкубационному яйцу, по племенному материалу в молочном животноводстве. По овощам также наблюдается очень большая зависимость, особенно по тепличным, — отметил Сергей Королев.

Глава исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин считает документ «сырым».

— Необходимо обозначить более узкие приоритеты с акцентом на то, где у России есть потенциал стать лидером не догоняющим, а убегающим. Нужно найти такие ниши, где Россия могла бы стать законодателем технологической моды, а не обозначать всем известные направления, где мы плетемся за другими странами и уже их вряд ли догоним, — резюмировал эксперт.