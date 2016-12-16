Укрепление курса рубля будет способствовать замедлению инфляции в РФ

Укрепление рубля будет способствовать замедлению инфляции в России в ближайшей перспективе. Об этом сообщается в докладе Центрального банка о денежно-кредитной политике (ДКП).

В докладе отмечается, что в сентябре–октябре рубль укреплялся, в ноябре рубль начал ослабляться.

«Несмотря на повышение волатильности курса и разворот его траектории в ноябре, в целом за осенние месяцы рубль укрепился, что будет способствовать замедлению инфляции в ближайшей перспективе», — сообщил Банк России.



Росстат ранее сообщал, что уровень инфляции в РФ с 6 по 12 декабря третью неделю подряд оставался на уровне 0,1%. Ранее в пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция по итогам года будет ближе к нижней границе коридора в 5,4–5,8%.

