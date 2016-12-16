Биатлонистка Акимова выиграла спринт на этапе Кубка мира в Чехии

Российская биатлонистка Татьяна Акимова одержала победу в спринтерской гонке у женщин в третьем этапе Кубка мира, проходящем в чешском Нове-Место.



Спортсменке удалось пройти без промахов два огневых рубежа и превзойти на финише остальных участниц на дистанции 7,5 км.



Акимова прошла трассу за 21 минуту и 1,8 секунды. Представительница Франции Анаис Шевалье, уступив 4,3 секунды, пришла второй. На третьем месте Сюзан Данкли — 5,1 секунды отставания от россиянки.



Стоит отметить, что для Акимовой эта победа стала первой в карьере на этапах Кубка мира. Это также первая медаль женской сборной России в нынешнем сезоне. Последний раз российские биатлонистки входили в тройку в прошлом сезоне, 24 января. Тогда они стали третьими в эстафете на этапе в итальянской Антерсельве.



Пасьют у женщин состоится завтра, начало в 19.30 по Москве.



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