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Биатлонистка Акимова выиграла спринт на этапе Кубка мира в Чехии

Спортсменка принесла первую медаль женской сборной России в текущем сезоне

Российская биатлонистка Татьяна Акимова одержала победу в спринтерской гонке у женщин в третьем этапе Кубка мира, проходящем в чешском Нове-Место.

Спортсменке удалось пройти без промахов два огневых рубежа и превзойти на финише остальных участниц на дистанции 7,5 км.

Акимова прошла трассу за 21 минуту и 1,8 секунды. Представительница Франции Анаис Шевалье, уступив 4,3 секунды, пришла второй. На третьем месте Сюзан Данкли — 5,1 секунды отставания от россиянки. 

Стоит отметить, что для Акимовой эта победа стала первой в карьере на этапах Кубка мира. Это также первая медаль женской сборной России в нынешнем сезоне. Последний раз российские биатлонистки входили в тройку в прошлом сезоне, 24 января. Тогда они стали третьими в эстафете на этапе в итальянской Антерсельве.

Пасьют у женщин состоится завтра, начало в 19.30 по Москве.

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Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Биатлонистка Акимова выиграла спринт на этапе Кубка мира в Чехии

Спортсменка принесла первую медаль женской сборной России в текущем сезоне

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