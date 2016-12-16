Сотрудника соцзащиты в Приамурье подозревают в крупном мошенничестве

Сотрудник отдела социальной защиты населения Сковородинского района Амурской области подозревается в мошенничестве почти на 4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ИА «Амур.инфо», подозреваемый вносил ложные сведения в реестр получателей социальных пособий на третьего и последующего ребенка в семьях до исполнения трех лет, после чего деньги перечислялись на фиктивный счет. Выделенные на социальные выплаты средства подозреваемый похитил и потратил на личные нужды. Ущерб государству превысил 3,8 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В настоящее время злоумышленник задержан и помещен в изолятор временного содержания.