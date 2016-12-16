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США требуют от Китая вернуть захваченный подводный дрон

Американский подводный беспилотный аппарат стоимостью $150 тыс. принадлежит океанографическому судну

США требуют от Китая вернуть подводный автономный аппарат, который был захвачен военными КНР в международных водах Южно-Китайского моря 15 декабря.

Стоимость научного аппарата — $150 тыс., он принадлежит американскому океанографическому судну, отмечает «РИА Новости» со ссылкой на американские СМИ.

Военные Китая захватили аппарат во время остановки американского океанологического судна. Ученые намеревались поднять два подводных дрона на борт научного корабля, когда военнослужащие Китая, следовавшие за американцами, спустили лодку и забрали один из беспилотников.

Подводный аппарат собирал научную информацию.

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Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

США требуют от Китая вернуть захваченный подводный дрон

Американский подводный беспилотный аппарат стоимостью $150 тыс. принадлежит океанографическому судну

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