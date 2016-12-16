101-летний британец признан виновным в совращении несовершеннолетних

Гражданин Великобритании, родившийся в 1915 году, признан виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетними.

Как сообщает газета The Independent, возможно, 101-летний Ральф Кларк является самым пожилым подсудимым в истории британского правосудия.



Он был признан Королевским судом Бирмингема виновным в изнасиловании двух несовершеннолетних сестер, а также в попытке изнасилования их несовершеннолетнего брата.

Преступления были совершены в 1970-х и 1980-х годах. Кроме того, бывший водитель грузовика также признал девять других эпизодов обвинений.

Многим жертвам насильника на сегодняшний день более 45 лет. Утверждается, что они опознали преступника в 2015 году, увидев пост в Facebook, где Кларка поздравляли со столетним юбилеем. После этого они обратились в полицию.



Издание отмечает, что, несмотря на преклонный возраст преступника, виновный получит тюремный срок. Окончательный приговор по делу Кларка суд вынесет на будущей неделе.

