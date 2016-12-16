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Командир спецназа Ирака сообщил, где прячется главарь ИГ

По данным иракских спецслужб, аль-Багдади может находиться в подземном бункере недалеко от Мосула

Иракский спецназ смог установить местонахождение главаря террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).

По данным командира спецназа Ирака Фадиля Джалиля Барвари, Абу Бакр аль-Багдади может находиться в населенном пункте к западу от Мосула и прячется под землей.

«Мы считаем, что он засел в Биадже к западу от Мосула и прячется там в подземном бункере», — цитирует Барвари Лента.ру.

Глава спецназа Ирака напомнил, что аль-Багдади задерживался силовиками десять лет назад. У спецслужб страны хватит ресурсов, чтобы выследить его, добавил Барвари.

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Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Командир спецназа Ирака сообщил, где прячется главарь ИГ

По данным иракских спецслужб, аль-Багдади может находиться в подземном бункере недалеко от Мосула

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