Скелетонист Третьяков выиграл этап Кубка Мира в Лейк-Плэсиде

Российский скелетонист, олимпийский чемпион зимних игр в Сочи, Александр Третьяков победил на втором этапе Кубка мира, который проходи в американском Лейк-Плэсиде.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», по сумме двух попыток россиянин показал время в 1 минуту 46,49 секунды.



Второе место занял американец Мэттью Энтони, проигравший Третьякову 0,43 секунды. На третьей строчке расположился южнокореец Ен Сун Бин (+0,45 секунды).



Восьмым стал еще один представитель России — Никита Трегубов, 22-е место занял Егор Веселов.



Стоит отметить, что после этой победы Третьяков возглавил общий зачета Кубка мира.

Напомним, международная федерация бобслея и скелетона приняла решение о переносе чемпионат мира из российского Сочи в другое место.



Турнир должен был состоятся на трассе «Санки» с 13 по 26 февраля 2017 года.

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