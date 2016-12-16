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Чуркин: отправка наблюдателей ООН в Алеппо займет недели

Постоянный представитель РФ при ООН прокомментировал проект французской резолюции по параметрам эвакуации и гуманитарной ситуации в сирийском городе

Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин заявил, что отправка наблюдателей в Алеппо займет недели.

Таким образом он прокомментировал предложение Франции разместить в сирийском городе мониторинговую миссию ООН.

«Это должны быть подготовленные люди, которые знают, что и как надо делать. Нереалистично думать, что это можно сделать за два-три дня», — отметил дипломат.

По его словам, также необходимо изучить, какую «практическую пользу» могут принести предложения Франции, ряд которых «вызывают вопросы».

Чуркин напомнил, что в 2012 году в сирийской республике уже работала мониторинговая миссия ООН в составе 300 человек, которая была выведена по настоянию США, а до этого в стране находились наблюдатели от Лиги арабских государств. 

«В ходе дискуссий я вновь выразил сожаление, что США три года назад настояли на том, чтобы наблюдатели ООН были выведены из Сирии», — сказал Чуркин, подчеркнув, что тогда на их развертывание потребовалось несколько недель.

Ранее сообщалось, что Франция намерена внести в Совет Безопасности ООН проект резолюции о размещении в Алеппо международных наблюдателей для мониторинга и координации эвакуации людей из восточной части сирийского города.

Как сообщает ТАСС, американская сторона уже поддержала предложение Парижа.

«Это жизненно важно, и это срочно необходимо», — заявила постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр по окончании закрытой встречи Совбеза.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Чуркин: отправка наблюдателей ООН в Алеппо займет недели

Постоянный представитель РФ при ООН прокомментировал проект французской резолюции по параметрам эвакуации и гуманитарной ситуации в сирийском городе

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