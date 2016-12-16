Работники 18 аэропортов Великобритании намерены бастовать на Рождество

Работники 18 британских аэропортов, требующие повышения заработной платы, планируют провести забастовку под Рождество.



Как сообщает агентство Reuters, более 1,5 тыс. человек обслуживающего персонала, носильщиков багажа и других сотрудников компании Swissport из профсоюза Unite объявили забастовку с 23 декабря. Она продлится 48 часов.



«Мы принимаем во внимание, что это очень напряженное время года в аэропортах Великобритании, и именно поэтому мы призываем компании начать конструктивный диалог», — заявил представитель профсоюза Оливер Ричардсон.



Отмечается, что из-за акции протеста может пострадать несколько десятков тысяч пассажиров, которые отправляются в путешествия на праздники.



Забастовка, в частности, затронет работу лондонских аэропортов Хитроу и Гэтвик, а также аэропортов Абердина, Белфаста, Бирмингема, Глазго и Эдинбурга.

