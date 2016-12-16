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«Нафтогаз» увидел в заявлении «Газпрома» подготовку газового кризиса

В компании прокомментировали предупреждение российского поставщика газа о действиях в случае несанкционированного отбора газа Украиной

Украинская компания «Нафтогаз» распространила заявление, согласно которому расценивает заявления со стороны «Газпрома» как подготовку нового газового кризиса, хотя в российской компании заявляли о возможном ограничении поставок газа только в случае его несанкционированного отбора украинской стороной.

Тем не менее в пресс-службе «Нафтогаза» заявили, что компания считает выгодным газовый кризис для России с целью продвижения ею своих интересов в Европе. При этом в украинской компании отметили, что ответственно относятся к поставкам российского голубого топлива в Европу и «никогда не нарушали свои транзитные обязательства», передает ТАСС.

Как утверждает глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, «Газпрому» не удалось доказать, что Украина нарушила свои обязательства в 2006 и 2009 годах.

«Мы еще раз подтверждаем готовность выполнять свои обязательства по транзиту в полном соответствии с контрактом», — сказал Коболев.

Украинская компания вновь заявила, что настаивает на заключении дополнительного соглашения с «Газпромом» по поставкам газа. Также там заявили о наличии на Украине достаточных запасов газа для обеспечения потребностей страны в отопительный сезон.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил ранее, что в российской компании опасаются несанкционированного отбора газа Украиной в счет погашения незаконного штрафа. Он также заявил, что возможные ограничения на поставку газа на Украину реальны в случае отбора украинской стороной.

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Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

«Нафтогаз» увидел в заявлении «Газпрома» подготовку газового кризиса

В компании прокомментировали предупреждение российского поставщика газа о действиях в случае несанкционированного отбора газа Украиной

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