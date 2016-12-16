Президент ПМР считает русский мир гарантом стабильности и защиты

Новый президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский в интервью телеканалу RT назвал русский мир гарантом стабильности и отсутствия конфликтов.



«Русский мир — это гарантия стабильности, отсутствия конфликтов и защиты. В русском мире жить комфортно. В русском мире ничьих прав не ущемляют. И поэтому в Приднестровье никогда не было национальных конфликтов. Потому что Приднестровье веками было частью русского мира», — сказал Красносельский.

Новый глава республики также назвал «успешной» миротворческую операцию России в регионе, а попытки вывести российских миротворцев «опасными».

