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Обама не стал напрямую обвинять Россию в кибератаках

Действующий президент США заявил, что Вашингтон посылает всем странам сигналы о недопустимости хакерских нападений

Действующий президент США Барак Обама на пресс-конференции, касаясь темы кибератак, не выступил с обвинениями в адрес России, а заявил, что просто предупреждает Россию и другие страны о недопустимости таких действий.

В своем выступлении Обама подчеркнул, что вызовы в сфере кибербезопасности будут становиться всё более опасными. В этой связи он заявил, что деятельность России является лишь одной из составных частей этого вызова, передает ТАСС.

Обама отметил, что целью США является подать России и всем странам сигнал о том, чтобы они не предпринимали таких действий, так как Вашингтон может перейти к ответным мерам. Он заявил, что этот ответ США будут давать «методично и продуманно».

При этом Обама заявил о необходимости принять международные нормы в сфере кибербезопасности.

Напомним, перед этим Барак Обама заявлял, что США примут ответные меры в связи с кибератаками других стран на свою избирательную систему. При этом Обама недвусмысленно дал понять, что в этих нападениях винит Россию.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти обвинения, заявив, что никаких доказательств того, что за атаками стоит Москва, нет.

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Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Обама не стал напрямую обвинять Россию в кибератаках

Действующий президент США заявил, что Вашингтон посылает всем странам сигналы о недопустимости хакерских нападений

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