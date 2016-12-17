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Обама уверен, что голоса на выборах в США были подсчитаны правильно

Президент США заявил, что вмешательство хакеров в работу избирательных машин обнаружено не было

Президент США Барак Обама заявил во время пресс-конференции, что голоса избирателей на президентских выборах 8 ноября были подсчитаны правильно, сообщает «РИА Новости».

«Голоса были подсчитаны подобающим образом. Мы не видели доказательств, что в работу машин для голосования вмешивались. В этом я уверен», — заявил Обама.

Ранее СМИ сообщили, что кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон одной из причин своего поражения на выборах назвала вмешательство хакеров.

Напомним, что Обама покидает пост президента 20 января по завершении своего второго срока. На выборах президента США победил республиканец Дональд Трамп.

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Известия // суббота, 17 декабря 2016 года

Обама уверен, что голоса на выборах в США были подсчитаны правильно

Президент США заявил, что вмешательство хакеров в работу избирательных машин обнаружено не было

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