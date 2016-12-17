Обама выразил сожаление ухудшением отношений с РФ

Действующий президент США Барак Обама в ходе своей последней в 2016 году пресс-конференции выразил сожаление из-за ухудшения отношений между Вашингтоном и Москвой в последние годы.

Глава Белого дома отметил, что в отношении РФ уже действует множество санкций, передает «РИА Новости».

«Отношения между нами и Россией ухудшились, к сожалению, в последние годы», — констатировал Обама.

Отметим, что ранее с аналогичным заявлением выступал и президент России Владимир Путин, который также констатировал ухудшение двусторонних отношений. Путин отметил тогда, что это произошло не по вине России.

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