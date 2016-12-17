СМИ: Саудовская Аравия может прекратить инвестировать в экономику США

Власти Саудовской Аравии могут приостановить инвестиции в американскую экономику в свете избрания президентом США Дональда Трампа, сообщает The Wall Street Journal.

Причиной этого является поддержка Трампом законопроекта, который дает право семьям жертв терактов 11 сентября 2001 года в США подавать иски против Саудовской Аравии.

Сообщается, что суверенный фонд королевства приостановил инвестирование в экономику США до тех пор, пока не станет ясно, какой курс изберет Вашингтон в отношении Эр-Рияда.