Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
17 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

СМИ: Саудовская Аравия может прекратить инвестировать в экономику США

Отмечается, что Эр-Рияд пересматривает финансовую стратегию в связи с избранием президентом Дональда Трампа

Власти Саудовской Аравии могут приостановить инвестиции в американскую экономику в свете избрания президентом США Дональда Трампа, сообщает The Wall Street Journal.

Причиной этого является поддержка Трампом законопроекта, который дает право семьям жертв терактов 11 сентября 2001 года в США подавать иски против Саудовской Аравии.

Сообщается, что суверенный фонд королевства приостановил инвестирование в экономику США до тех пор, пока не станет ясно, какой курс изберет Вашингтон в отношении Эр-Рияда.

Читайте также:

Трамп верит в нефть

Известия // суббота, 17 декабря 2016 года

СМИ: Саудовская Аравия может прекратить инвестировать в экономику США

Отмечается, что Эр-Рияд пересматривает финансовую стратегию в связи с избранием президентом Дональда Трампа

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Андрей Фесюн

политолог

Все мнения

Мнение

Андрей Климов

сенатор

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Равиль Гайнутдин

муфтий

Все мнения

Мнение

Евгений Поддубный

военный корреспондент

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке