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Обама рассказал о разговоре с Путиным на саммите G20 в Китае

Действующий президент США изложил журналистам свою версию беседы с главой российского государства

Президент США Барак Обама на пресс-конференции в Белом доме заявил, что после его разговора с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в китайском Ханчжоу было отмечено прекращение влияния извне на американские выборы, попытки осуществить которое Вашингтон продолжает приписывать Москве.

Обама рассказал журналистам пула, что он увидел на саммите «двадцатки» президента РФ и решил поговорить с ним о возможном влиянии на выборы в США, передает ТАСС.

«В начале сентября, когда я увидел президента Путина в Китае, я подумал, что наилучшим способом предотвратить это (атаки хакеров) будет прямой разговор с ним», — заявил Обама.

Он отметил также, что заявил Путину о «серьезных последствиях» кибернападений. Обама сказал, что «в действительности мы не заметили дальнейших попыток вмешаться в избирательный процесс». Однако, по его словам, добытые хакерами сведения уже начал публиковать портал WikiLeaks.

Как ранее заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, президент России Владимир Путин во время разговора с Обамой дал четкий ответ на его заявления о якобы причастности РФ к каким-либо атакам хакеров в США.

Кроме этого, как рассказал накануне бывший британский дипломат Крейг Мюррей, который работает на WikiLeaks, портал публиковал информацию, полученную не от хакеров, а благодаря утечке в Демократической партии США.

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Известия // суббота, 17 декабря 2016 года

Обама рассказал о разговоре с Путиным на саммите G20 в Китае

Действующий президент США изложил журналистам свою версию беседы с главой российского государства

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