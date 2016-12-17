Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
17 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Румыния выдала США обвиняемых в хищении $4 млн хакеров

Трое мужчин подозреваются в атаке на около 60 тыс. компьютеров

Румыния экстрадировала в США трех хакеров, подозреваемых в хищении не менее $4 млн, а также в заражении вредоносными программами около 60 тыс. компьютеров и рассылке 11 млн содержащих вирусы электронных писем. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По данным американских властей, трое граждан Румынии в возрасте от 31 до 34 лет создавали в сети страницы, которые были похожи на сайты интернет-магазинов. Пользователи оформляли на них покупки, вводили данные банковских карт, но не получали товары, несмотря на списание средств.

Власти США объявили подозреваемых в розыск в связи с тем, что их действия нанесли ущерб многим американцам, которые в среднем потеряли от $8 тыс. до $16 тыс каждый.

Читайте также:

Более 150 тыс. госслужащих США пострадали от хакерской атаки на Yahoo

Известия // суббота, 17 декабря 2016 года

Румыния выдала США обвиняемых в хищении $4 млн хакеров

Трое мужчин подозреваются в атаке на около 60 тыс. компьютеров

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Андрей Фесюн

политолог

Все мнения

Мнение

Андрей Климов

сенатор

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Равиль Гайнутдин

муфтий

Все мнения

Мнение

Евгений Поддубный

военный корреспондент

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке