Румыния выдала США обвиняемых в хищении $4 млн хакеров

Румыния экстрадировала в США трех хакеров, подозреваемых в хищении не менее $4 млн, а также в заражении вредоносными программами около 60 тыс. компьютеров и рассылке 11 млн содержащих вирусы электронных писем. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По данным американских властей, трое граждан Румынии в возрасте от 31 до 34 лет создавали в сети страницы, которые были похожи на сайты интернет-магазинов. Пользователи оформляли на них покупки, вводили данные банковских карт, но не получали товары, несмотря на списание средств.

Власти США объявили подозреваемых в розыск в связи с тем, что их действия нанесли ущерб многим американцам, которые в среднем потеряли от $8 тыс. до $16 тыс каждый.