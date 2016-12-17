Более 600 заключенных устроили бунт в тюрьме в Великобритании

Более 600 заключенных тюрьмы в Бирмингеме в Великобритании устроили бунт, захватив часть помещений исправительного учреждения, в результате инцидент серьезно ранены три человека, сообщили британские СМИ.

По их данным, заключенные отобрали ключи у охраны и захватили тюремный спортзал, аптеку, технический склад и ряд других помещений. Как отмечается, заключенные взбунтовались из-за запрета просмотра телевизоров, плохого питания, отсутствия горячей воды в душе, а также невозможности ходить в спортзал, передает РИА «Новости».

На место ЧП прибыло полицейское подкрепление, вертолет стражей порядка и машины скорой помощи. В настоящий момент бунт подавлен.