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Более 600 заключенных устроили бунт в тюрьме в Великобритании

В результате ЧП ранения получили три человека

Более 600 заключенных тюрьмы в Бирмингеме в Великобритании устроили бунт, захватив часть помещений исправительного учреждения, в результате инцидент серьезно ранены три человека, сообщили британские СМИ.

По их данным, заключенные отобрали ключи у охраны и захватили тюремный спортзал, аптеку, технический склад и ряд других помещений. Как отмечается, заключенные взбунтовались из-за запрета просмотра телевизоров, плохого питания, отсутствия горячей воды в душе, а также невозможности ходить в спортзал, передает РИА «Новости».

На место ЧП прибыло полицейское подкрепление, вертолет стражей порядка и машины скорой помощи. В настоящий момент бунт подавлен.

Известия // суббота, 17 декабря 2016 года

Более 600 заключенных устроили бунт в тюрьме в Великобритании

В результате ЧП ранения получили три человека

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