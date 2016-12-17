Пса Добрыню оставили талисманом во французской полиции

Подаренный полицией России французским коллегам щенок немецкой овчарки оставлен в качестве талисмана подразделения, так как, несмотря на негодность к несению службы, полюбился сотрудникам.

При этом ранее источник в правоохранительных органах РФ сообщил, что Добрыня имел международный сертификат РФК об отсутствии дисплазии, которую у него нашли французские ветеринары, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее офицеры-кинологи российской полиции подарили французским коллегам щенка немецкой овчарки по кличке Добрыня в знак солидарности с гибелью служебной собаки Дизель при антитеррористической спецоперации во время терактов в Париже.

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