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Пса Добрыню оставили талисманом во французской полиции

Полицейские Франции заявили, что подаренный российскими коллегами щенок немецкой овчарки непригоден для несения службы

Подаренный полицией России французским коллегам щенок немецкой овчарки оставлен в качестве талисмана подразделения, так как, несмотря на негодность к несению службы, полюбился сотрудникам.

При этом ранее источник в правоохранительных органах РФ сообщил, что Добрыня имел международный сертификат РФК об отсутствии дисплазии, которую у него нашли французские ветеринары, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее офицеры-кинологи российской полиции подарили французским коллегам щенка немецкой овчарки по кличке Добрыня в знак солидарности с гибелью служебной собаки Дизель при антитеррористической спецоперации во время терактов в Париже.

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Известия // суббота, 17 декабря 2016 года

Пса Добрыню оставили талисманом во французской полиции

Полицейские Франции заявили, что подаренный российскими коллегами щенок немецкой овчарки непригоден для несения службы

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