Ученые рассказали о скрытых способностях лошадей

Группа норвежских ученых провела исследование поведения и характеров лошадей и выяснила ряд интересных особенностей, которыми эти млекопитающие обладают уже несколько тысяч лет, сообщили СМИ.

В частности, была установлена способность лошадей звать человека на помощь в сложной ситуации. Этот навык, как говорят исследователи, лошади приобрели еще около 6 тыс. лет назад, сообщает Федеральное агентство новостей.

Для того, чтобы выявить эту способность, ученые поставили следующий эксперимент. Сначала лошади показывалась морковка, затем ее прятали в ведро, размещенное таким образом, чтобы животное не могло достать лакомство. После этого в помещение входил хозяин лошади, который не подавал виду, что знает о спрятанном угощении. Лошадь при этом проявляла активность, подталкивала человека к ведру, прося его о помощи

Однако поведение лошади менялось, когда при таком же эксперименте хозяин находился рядом. Животное не проявляло активности и не пыталось взаимодействовать с человеком, полагая, что ему и так все известно.