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Статью Обамы включили в топ-100 популярных научных работ

Британские аналитики отметили, что популярность работе президента США принес тот факт, что она стала первым подобным трудом, написанным действующим главой государства

Специалисты британской компании Altmetric, ежегодно составляющие список наиболее популярных научных статей, включили в свой рейтинг за 2016 год труд президента США Барака Обамы об американской реформе здравоохранения.

Специалисты отметили, что работа Обамы «United States Health Care Reform: Progress to Date Next Steps» («Реформа здравоохранения в США: Успехи к настоящему времени и следующие шаги»), опубликованная летом в журнале JAMA, была выбрана из 17 млн упоминаний среди 2,7 млн работ, сообщает Федеральное агентство новостей.

Доклад Обамы, как полагают специалисты, стал популярным, поскольку стал первой подобной научной работой, написанной действующим главой государства.

Известия // суббота, 17 декабря 2016 года

Статью Обамы включили в топ-100 популярных научных работ

Британские аналитики отметили, что популярность работе президента США принес тот факт, что она стала первым подобным трудом, написанным действующим главой государства

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