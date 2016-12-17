Ученые обнаружили «звезду-пожирателя» других планет

Ученые из Университета Чикаго провели масштабные исследования, результатом которых стало открытие новой звезды, поглотившей планеты своей системы, сообщают местные СМИ.

Астрономы отметили, что обнаруженная звезда находится на расстоянии 300 световых лет от Земли и по своим характеристикам схожа с Солнцем. Однако вокруг нее обращаются всего две планеты, тогда как ранее их было больше, сообщает Федеральное агентство новостей.

Боле того, как удалось установить ученым, эти две планеты находились на далеких орбитах, но были притянуты «звездой-хищником» по аналогии с теми небесными телами, которых она уже поглотила.

Специалисты также заявили, что в состав звезды входит большое количество металла, попавшего в нее в результате поглощения ряда планет, масса которых в несколько раз превышала земную.