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Арнольд Шварценеггер сломал ногу

Знаменитый актер и политик пришел на телепередачу в специальном медицинском ботинке

Знаменитый американский актер и бывший губернатор штата Калифорния пришел на эфир телеканала ABC News на передачу Live with Kelly в специальном медицинском ботинке на правой ноге и рассказал о переломе.

Как только Шварценеггер появился в студии, ведущие тут же спросили его, что с ним произошло, передает ABC News.

«Небольшое происшествие во время педикюра», — отшутился актер.

Он рассказал, что на самом деле у него произошел стрессовый перелом — трещина в кости, который вызван, скорее всего, слишком большим временем катания на лыжах и физическими нагрузками вроде приседаний или бега.

«Они (врачи) говорят, что я должен носить это приспособление в течение нескольких недель, но я собираюсь очень быстро заменить его на лыжный ботинок», — рассказал Шварценеггер.

Известия // суббота, 17 декабря 2016 года

Арнольд Шварценеггер сломал ногу

Знаменитый актер и политик пришел на телепередачу в специальном медицинском ботинке

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