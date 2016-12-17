Арнольд Шварценеггер сломал ногу

Знаменитый американский актер и бывший губернатор штата Калифорния пришел на эфир телеканала ABC News на передачу Live with Kelly в специальном медицинском ботинке на правой ноге и рассказал о переломе.

Как только Шварценеггер появился в студии, ведущие тут же спросили его, что с ним произошло, передает ABC News.

«Небольшое происшествие во время педикюра», — отшутился актер.

Он рассказал, что на самом деле у него произошел стрессовый перелом — трещина в кости, который вызван, скорее всего, слишком большим временем катания на лыжах и физическими нагрузками вроде приседаний или бега.

«Они (врачи) говорят, что я должен носить это приспособление в течение нескольких недель, но я собираюсь очень быстро заменить его на лыжный ботинок», — рассказал Шварценеггер.