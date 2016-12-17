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Суббота,
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В ФРГ намерены штрафовать соцсети за неудаленные ложные новости

Разбором неправдивых сведений в Германии займется специальная комиссия

Глава фракции социал-демократов в бундестаге (СДПГ) Томас Опперман заявил о планах внести законопроект, который предусматривал бы суровые меры наказания за неудаленные из соцсетей ложные сведения, сообщает Spiegel.

Политик, в частности, подверг критике Facebook. Он отметил, что руководство этой соцсети имеет собственные инструмент для обработки жалоб пользователей на ложный контент, однако не использует их, сообщает ТАСС.

«Facebook столкнется с ощутимым штрафом  до €500 тыс., если после необходимых проверок не удалит соответствующее ложное сообщение в течение 24 часов», — заявил Опперман.

Предлагаемый политиком законопроект предусматривает создание в Германии специальной правовой комиссии, в которую пользователи могли бы направлять свои жалобы на ложные новости.

Данный проект, как отмечается, уже нашел положительный отклик во фракции ХДС/ХСС (блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов). Проект будет рассмотрен в бундестаге после рождественских праздников.

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Известия // суббота, 17 декабря 2016 года

В ФРГ намерены штрафовать соцсети за неудаленные ложные новости

Разбором неправдивых сведений в Германии займется специальная комиссия

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