Спасатели достали тела двух горняков из-под завалов шахты в Киргизии

Спасатели обнаружили тела двух горняков при разборе завала угольной шахты «Северная» в киргизском городе Таш-Кумыр, еще двое шахтеров были госпитализированы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

Инцидент на шахте произошел 16 декабря около полудня по местному времени (9.00 мск).

«В ходе поисковых работ были обнаружены тела жителя города Таш-Кумыр и жителя села Райкомол Аксыйского района. Они доставлены в морг», — приводит «РИА Новости» сообщение представителя экстренных служб.

В ведомстве отметили, что еще один шахтер был доставлен в больницу Таш-Кумыра, он находится в тяжелом состоянии.

При этом в МЧС уточнили, что все четверо пострадавших занимались незаконной добычей угля.