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Жертвами нападения в Кандагаре стали шесть человек

Неизвестные открыли огонь по автомобилю, перевозившему сотрудников аэропорта

По крайней мере шесть человек погибли в результате обстрела автомобиля с сотрудниками аэропорта в Кандагаре, сообщает Xinhua.

Как уточняет агентство, жертвами атаки стали пять сотрудниц аэропорта Кандагара и водитель автомобиля. Других подробностей пока не приводится. Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна террористическая организация, передает ТАСС.

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Известия // суббота, 17 декабря 2016 года

Жертвами нападения в Кандагаре стали шесть человек

Неизвестные открыли огонь по автомобилю, перевозившему сотрудников аэропорта

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