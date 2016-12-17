Жертвами нападения в Кандагаре стали шесть человек

По крайней мере шесть человек погибли в результате обстрела автомобиля с сотрудниками аэропорта в Кандагаре, сообщает Xinhua.

Как уточняет агентство, жертвами атаки стали пять сотрудниц аэропорта Кандагара и водитель автомобиля. Других подробностей пока не приводится. Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна террористическая организация, передает ТАСС.

Читайте также:

Шойгу сообщил о росте угрозы с появлением террористов ИГ в Афганистане