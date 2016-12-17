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В Москве открыта выставка полотен Василия Кандинского

Картины хранятся в частных коллекциях в разных странах мира

В Москве открылась выставка картин художника Василия Кандинского. В «Центре искусств. Москва» представлены пять полотен, хранящихся в частных коллекциях.

«Впервые в России на выставке будут представлены полотна Кандинского из частных коллекций, написанные в ранний период творчества художника — с 1903 по 1907 год», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте департамента культуры Москвы.

Всего на выставке покажут пять картин художника, среди которых диптих Кандинского, одной частью которого является картина «Медведь» 1907 года. Вниманию публики представлено и творчество современников Кандинского: Николая Рериха, Кузьмы Петрова-Водкина и других знаменитых художников.

Открытие выставки приурочено к 150-летию со дня рождения Василия Кандинского.

Выставка ранних работ Кандинского

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Известия // суббота, 17 декабря 2016 года

В Москве открыта выставка полотен Василия Кандинского

Картины хранятся в частных коллекциях в разных странах мира

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