В Москве открыта выставка полотен Василия Кандинского

Картины хранятся в частных коллекциях в разных странах мира
В Москве открылась выставка картин художника Василия Кандинского. В «Центре искусств. Москва» представлены пять полотен, хранящихся в частных коллекциях.
«Впервые в России на выставке будут представлены полотна Кандинского из частных коллекций, написанные в ранний период творчества художника — с 1903 по 1907 год», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте департамента культуры Москвы.
Всего на выставке покажут пять картин художника, среди которых диптих Кандинского, одной частью которого является картина «Медведь» 1907 года. Вниманию публики представлено и творчество современников Кандинского: Николая Рериха, Кузьмы Петрова-Водкина и других знаменитых художников.
Открытие выставки приурочено к 150-летию со дня рождения Василия Кандинского.
Выставка ранних работ Кандинского