Сирийская армия отразила мощную атаку боевиков

Террористы пытались захватить авиабазу Т-4 в 90 км от Пальмиры
Армия Сирии и ополчение смогли отразить мощную атаку боевиков группировки ИГ (запрещена в РФ). Террористы совершили нападение на авиабазу Т-4, которая находится в 90 км от Пальмиры.
По данным «РИА Новости», боевики напали с юго-запада, в результате отпора сирийской армии и ополченцев террористы отступили. С этого направления они приблизились к авиабазе на 3–4 км, уточняется в сообщении.
«Армия и ополчение отразили мощную атаку ИГ на авиабазу Т-4», — сообщает агентство.