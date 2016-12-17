Сирийская армия отразила мощную атаку боевиков

Армия Сирии и ополчение смогли отразить мощную атаку боевиков группировки ИГ (запрещена в РФ). Террористы совершили нападение на авиабазу Т-4, которая находится в 90 км от Пальмиры.

По данным «РИА Новости», боевики напали с юго-запада, в результате отпора сирийской армии и ополченцев террористы отступили. С этого направления они приблизились к авиабазе на 3 – 4 км, уточняется в сообщении.