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Сирийская армия отразила мощную атаку боевиков

Террористы пытались захватить авиабазу Т-4 в 90 км от Пальмиры

Армия Сирии и ополчение смогли отразить мощную атаку боевиков группировки ИГ (запрещена в РФ). Террористы совершили нападение на авиабазу Т-4, которая находится в 90 км от Пальмиры.

По данным «РИА Новости», боевики напали с юго-запада, в результате отпора сирийской армии и ополченцев террористы отступили. С этого направления они приблизились к авиабазе на 34 км, уточняется в сообщении.

«Армия и ополчение отразили мощную атаку ИГ на авиабазу Т-4»,  сообщает агентство.

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Известия // суббота, 17 декабря 2016 года

Сирийская армия отразила мощную атаку боевиков

Террористы пытались захватить авиабазу Т-4 в 90 км от Пальмиры

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