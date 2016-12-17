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Путин поздравил папу римского с 80-летним юбилеем

Российский лидер отметил, что деятельность понтифика способствовала прорыву в отношениях православия и католицизма

Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летним юбилеем папу римского Франциска, отметив его вклад в продвижение духовных и нравственных ценностей.

Текст поздравительной телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля.

«Ваша плодотворная деятельность по продвижению высоких духовных и нравственных ценностей, по расширению межконфессионального и межцивилизационного диалога снискала Вам искреннее уважение миллионов людей во всём мире», — отметил Владимир Путин.

Он также подчеркнул, что деятельность понтифика во многом способствовала достижению исторического прорыва в отношениях православной и католической церквей.

«Рассчитываю, что в ближайшем будущем мы снова сможем встретиться и обстоятельно обсудить насущные проблемы современного мира», — выразил надежду российский лидер.

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Известия // суббота, 17 декабря 2016 года

Путин поздравил папу римского с 80-летним юбилеем

Российский лидер отметил, что деятельность понтифика способствовала прорыву в отношениях православия и католицизма

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