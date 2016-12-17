Минтранс РФ рассмотрит возможность дифференциации тарифов «Платона»

Минтранс РФ планирует рассмотреть возможность дифференциации тарифа в системе взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон». Об этом сообщил первый замглавы министерства Евгений Дитрих.

«Мы думали о том, что тариф, возможно, нужно дифференцировать… Но это всё вопрос не завтрашнего дня», — приводит ТАСС слова замминистра.

Он пояснил, что другие подобные системы взимания платы обычно дифференцированы от времени суток, от загруженности магистрали и типов транспортных средств.

Ранее президент России Владимир Путин заявил на Совете по развитию гражданского общества и правам человека, что решение по тарифам системы «Платон» не должно мешать работе малого и среднего бизнеса.