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Минтранс РФ рассмотрит возможность дифференциации тарифов «Платона»

Как отметил первый замминистра транспорта России, в других странах тарифы подобных систем варьируются в зависимости от времени суток, загруженности магистрали и типов транспортных средств

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Минтранс РФ планирует рассмотреть возможность дифференциации тарифа в системе взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон». Об этом сообщил первый замглавы министерства Евгений Дитрих.

«Мы думали о том, что тариф, возможно, нужно дифференцировать… Но это всё вопрос не завтрашнего дня», — приводит ТАСС слова замминистра.

Он пояснил, что другие подобные системы взимания платы обычно дифференцированы от времени суток, от загруженности магистрали и типов транспортных средств.

Ранее президент России Владимир Путин заявил на Совете по развитию гражданского общества и правам человека, что решение по тарифам системы «Платон» не должно мешать работе малого и среднего бизнеса.

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Известия // суббота, 17 декабря 2016 года

Минтранс РФ рассмотрит возможность дифференциации тарифов «Платона»

Минтранс РФ рассмотрит возможность дифференциации тарифов «Платона»Как отметил первый замминистра транспорта России, в других странах тарифы подобных систем варьируются в зависимости от времени суток, загруженности магистрали и типов транспортных средств

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