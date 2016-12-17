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Папа римский в день своего 80-летия провел завтрак с бездомными

Кроме того, по случаю юбилея понтифика в благотворительных столовых нуждающимся предложат сладости на десерт

Папа римский Франциск по случаю своего 80-летнего юбилея пригласил на завтрак в зале ватиканской гостиницы «Дом Святой Марты» восемь бездомных с площади Святого Петра. Об этом сообщает служба печати Святого престола.

Гостям понтифика предложили традиционные аргентинские сладости. Кроме того, в честь дня рождения главы католической церкви в благотворительных столовых нуждающиеся смогут взять сладости на десерт.

После завтрака с бездомными папа римский принял участие в службе с кардиналами.

Ранее понтифик от имени Римско-католической церкви попросил прощения у всех бедных, от которых часто отворачиваются другие люди, и призвал их сохранять человеческое достоинство.

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Известия // суббота, 17 декабря 2016 года

Папа римский в день своего 80-летия провел завтрак с бездомными

Кроме того, по случаю юбилея понтифика в благотворительных столовых нуждающимся предложат сладости на десерт

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