Папа римский в день своего 80-летия провел завтрак с бездомными

Папа римский Франциск по случаю своего 80-летнего юбилея пригласил на завтрак в зале ватиканской гостиницы «Дом Святой Марты» восемь бездомных с площади Святого Петра. Об этом сообщает служба печати Святого престола.



Гостям понтифика предложили традиционные аргентинские сладости. Кроме того, в честь дня рождения главы католической церкви в благотворительных столовых нуждающиеся смогут взять сладости на десерт.

После завтрака с бездомными папа римский принял участие в службе с кардиналами.



Ранее понтифик от имени Римско-католической церкви попросил прощения у всех бедных, от которых часто отворачиваются другие люди, и призвал их сохранять человеческое достоинство.

