Поветкин проведет бой с французом Дюопа вместо канадца Стиверна

По словам представителя спортсмена, российская сторона пыталась вести переговоры с командой канадского спортсмена, но они давались тяжело
Фото: ТАСС/Alexander Zemlianichenko
Бой между российским боксером Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном не состоится, вместо этого спортсмен проведет поединок 17 декабря с французом Жоанном Дюопа.
Об этом сообщил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, который представляет интересы россиянина.
«Боя со Стиверном не будет, соперником станет Дюопа. Мы вели переговоры с командой Стиверна, но они давались тяжело. Они выкручивают руки и требуют денег», — приводит ТАСС слова Андрея Рябинского.
Ранее глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что допинг-проба «А» россиянина Александра Поветкина показала положительный результат на запрещенный препарат остарин. При этом команда спортсмена потребовала вскрыть пробу «Б». Кроме того, Андрей Рябинский сообщил, что спортсмен сдавал тесты в альтернативной лаборатории, находясь под наблюдением врача.
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