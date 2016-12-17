Поветкин проведет бой с французом Дюопа вместо канадца Стиверна

Бой между российским боксером Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном не состоится, вместо этого спортсмен проведет поединок 17 декабря с французом Жоанном Дюопа.

Об этом сообщил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, который представляет интересы россиянина.

«Боя со Стиверном не будет, соперником станет Дюопа. Мы вели переговоры с командой Стиверна, но они давались тяжело. Они выкручивают руки и требуют денег», — приводит ТАСС слова Андрея Рябинского.

Ранее глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что допинг-проба «А» россиянина Александра Поветкина показала положительный результат на запрещенный препарат остарин. При этом команда спортсмена потребовала вскрыть пробу «Б». Кроме того, Андрей Рябинский сообщил, что спортсмен сдавал тесты в альтернативной лаборатории, находясь под наблюдением врача.