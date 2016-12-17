Лавров и Чавушоглу отметили важность совместной борьбы с терроризмом

Глава МИД РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора заявили о необходимости объединения и координации усилий по борьбе с терроризмом, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

С такой инициативой стороны выступили в связи с прошедшим терактом в городе Кайсери в центральной части Турции.

«В свете случившегося сторонами была вновь подчеркнута настоятельная необходимость объединения и координации совместных усилий по борьбе с международным терроризмом», — указано в сообщении на сайте МИД РФ.

Кроме того, Сергей Лавров выразил искренние соболезнования министру иностранных дел Турции в связи с большим числом жертв теракта.

По последним данным, в результате теракта в турецком Кайсери погибли 13 военных, еще 55 пострадали. Как сообщили власти республики, взрыв был организован террористом-смертником, который на заминированном автомобиле врезался в автобус, перевозивший турецких военнослужащих.