«Газпром» побил годовой рекорд экспорта в дальнее зарубежье

С 1 января по 15 декабря 2016 года «Газпром» поставил в страны дальнего зарубежья 170 млрд куб. м газа. Это на 11,9% больше, чем за аналогичный период 2015 года, сообщает компания. В абсолютном выражении рост поставок российского газа в страны дальнего зарубежья составил 18,1 млрд куб. м.

В частности, поставки российского газа в Великобританию выросли на 6,15 млрд куб. м (или на 57,6%), в Германию — на 3,75 млрд куб. м (8,7%).

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что абсолютный рекорд годового экспорта в дальнее зарубежье уже пройден. Он был установлен в 2013 году, отметил Миллер.

Пройден и «исторический максимум поставок нашему крупнейшему потребителю — Германии, зафиксированный в 2015 году», — добавил он.

В 2013 году «Газпром» поставил в дальнее зарубежье 162,7 млрд куб. м газа. Экспорт российского газа в Германию в 2015 году составил 45,3 млрд куб. м, с 1 января по 15 декабря 2016 года — уже 47 млрд куб. м.