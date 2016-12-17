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Пекин вернет Вашингтону захваченный подводный беспилотный аппарат

В министерстве обороны КНР отметили, что «раскрутка» вопроса не способствовала его решению

КНР вернет американской стороне ранее захваченный подводный автономный беспилотный аппарат, заявило оборонное ведомство страны.

В сообщении минобороны КНР отмечается, что стороны провели переговоры о судьбе захваченного китайскими военными исследовательского дрона. Аппарат вернут США, при этом в минобороны Китая отметили, что реакция Вашингтона не содействовала «легкому разрешению проблемы».

«Китай решил возвратить аппарат американской стороне адекватным способом», — заявили в минобороны.

Ранее с требованием вернуть аппарат США выступил представитель Пентагона. А избранный президент США Дональд Трамп назвал произошедший инцидент кражей. Один из двух исследовательских аппаратов, принадлежащих научному американскому судну, был захвачен военными Китая в международных водах Южно-Китайского моря. Инцидент имел место 15 декабря.

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Известия // суббота, 17 декабря 2016 года

Пекин вернет Вашингтону захваченный подводный беспилотный аппарат

В министерстве обороны КНР отметили, что «раскрутка» вопроса не способствовала его решению

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